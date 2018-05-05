Люстрация как пинок для проведения реформ

Принятие антикоррупционных законов, люстрация и досрочные парламентские выборы дают украинцам надежду, что коррумпированная система власти в стране, наконец-то, изменится. Что жить по-новому станут не только простые налогоплательщики, а и государственная система. Насколько эти надежды оправданы? Как чиновники могут обойти новое законодательство и избежать люстрации? Откуда, на смену уволенным коррупционерам и соучастникам преступлений беглого экс-президента Виктора Януковича, возьмутся честные профессионалы? Не станет ли нынешняя люстрация индульгенцией для тех, кого следовало лишить права на власть 10 лет назад - после победы оранжевой революции - то есть, кучмистам? Ответы на эти вопросы искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

В опросе, проведенном УНИАН среди своих читателей в социальной сети Вконтакте, улучшит ли новое законодательство работу госорганов и жизни налогоплательщиков, голоса украинцев распределились так: большинство респондентов (50,7%) считают, что ничего не изменится. Читатели УНИАН уверены, что пострадают лишь «козлы отпущения», настоящие преступники останутся на своих должностях (максимум, изменят кабинеты чиновников на выборные должности), и продолжать грабить народ. 18,3% опрошенных ответили, что новые законы позволят власти очиститься от самых отъявленных подлецов и коррупционеров. Немногим меньше, 18,1% респондентов ответили, что коррупционеров и преступников станет меньше, но и опытных специалистов станет мало из-за дефицита соответствующих кадров.

И наименьшее количество голосов – 13% - получил вариант ответа: «Нет, все станет только хуже: придут новые, лакомые к наживе люди, которые будут грабить страну еще жаднее предшественников».

Тем не менее, в Министерстве юстиции в вопросе проведения люстрации настроены оптимистично. По словам главы ведомства Павла Петренко, под действие Закона «Об очищении власти» попадет не катастрофическое количество людей. «Если анализировать весь состав государственного аппарата и органов местного самоуправления, это около 1 млн человек. Они пройдут проверку в течение двух лет. Будут уволены те, кто попадет под автоматическую люстрацию, и те, кто не пройдет люстрационную проверку из-за имущественной проверки или из-за свей биографии. Это не будут катастрофические цифры с точки зрения государственного аппарата», - заявил Петренко.

По его словам, процесс публичного отбора членов Общественного совета, который будет контролировать люстрационные процессы в стране, закончится еще до того, как новый состав Верховной Рады примет присягу. При этом министр напомнил, что «членами Общественного совета могут быть представители общественности и журналисты».

Кроме этого, Петренко сообщил, что Общественный совет будет также тесно сотрудничать с Государственной службой по вопросам ветеранов-участников АТО, «чтобы вопрос предоставления статуса участника проходил максимально публично в пределах той информации, которая может быть рассмотрена на публичных заседаниях». По словам министра, «этой службе и общественному совету предстоит особое внимание обратить на тех лиц, которые поехали в зону АТО после 16 сентября, когда вступил в силу закон, и на их должности, если это чиновники». Впрочем, по его мнению, следует избегать излишней бюрократизации процесса: «Даже если кто-то будет пытаться «из той маленькой категории лиц, которые попадают под люстрацию, каким-то образом получить статус участника АТО, это будет меньшее зло, чем мы ограничим наших бойцов, солдат, добровольцев в получении этого статуса».

В свою очередь, председатель правления Украинского Хельсинкского союза, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает Закон «Об очищении власти» несовершенным. По его словам, нечеткость терминологии в законе о люстрации может привести к тому, что, например, районные прокуратуры и управления внутренних дел останутся без руководства. «Закон содержит понятия, которые точно не определены, а именно – «начальствующий состав правоохранительных органов», «территориальный и региональный орган прокуратуры, СБУ, МВД», - сказал Захаров.

По его словам, это означает, что под люстрацию попадут все руководители и их заместители на уровне районных управлений МВД, СБУ и органов прокуратуры, что приведет к остановке деятельности этих силовых структур.

С ним не согласился министр юстиции Павел Петренко, который считает, что закон нужно понимать так, что под люстрацию попадет лишь руководящий состав вышеупомянутых структур на уровне не ниже областного. «Речь идет исключительно об областном уровне и Киеве, Севастополе и Крыме», - сказал Петренко.

С тем, что закон о люстрации нарушает права граждан, согласен и экс-председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, нормы закона предусматривают коллективную ответственность, а это противоречит как Конституции Украины, так и правам человека в целом. «Ряд положений данного закона противоречат 18 положениям Конституции. В частности, третьей статье, которая гарантирует защиту достоинства человека, статье 8, которая декларирует верховенство права, а также противоречит презумпции невиновности и праву на труд и на государственную службу», - сказал он.

Однако с Маломужем не согласился член Общественного люстрационного комитета Карл Волох. По его словам, кроме права на труд и права на государственную службу, есть еще такое понятие как квалификационные требования, и закон о люстрации, в сущности, ограничивает трудовые права определенной категории граждан, базируясь на квалификационных требованиях общества к претендентам на государственные должности.

По словам Волоха, коллективная ответственность уже предусмотрена Конституцией, и потому не может ее нарушать: речь идет об отставке правительства в случае формирования нового состава Кабмина. «Коллективно после выборов правительство уйдет в отставку. И это является коллективной ответственностью. К тому же, кроме презумпции невиновности, есть еще такая вещь как квалификационные требования, а в данном случае увольнение с работы на основании люстрационной проверки является квалификационным требованием. Доверие общества также является квалификационным требованием, поскольку речь идет о людях, которые получают зарплату из государственной кассы. Налогоплательщик может сказать: Я хочу платить только людям, которым я доверяю», - отметил Волох.

Более того, он не исключает, что некоторые влиятельные украинцы, подпадающие под действие Закона «Об очищении власти» будут пытаться оспаривать нормы документа, чтобы максимально снизить его эффективность. «На основании Закона Украины «Об очищении власти» от государственной власти будут отстранены самые богатые, самые сильные, самые мощные люди страны, - напомнил Волох. - Есть европейские эксперты, которые будут представлять нашу позицию в Венецианской комиссии, и настроение их в плане отстаивания данного закона очень неплохое, мы считаем, что они сумеют доказать, почему данный закон правомерен… Относительно Конституционного суда, у меня таких надежд меньше. Потому что он, возможно, немного и изменился, но это тот же Конституционный суд, который не так давно создал Януковича «императором». И, если будет серьезное давление и не будет серьезной политической воли, то они (отстраненные высшие должностные лица - УНИАН) попытаются эту ситуацию изменить».

В свою очередь, политолог Михаил Басараб считает, что у президента Украины Петра Порошенко нет воли к очищению власти, а поэтому закон о люстрации не выполнит свою функцию. «К сожалению, мы живем еще при старых обстоятельствах. И один закон решить ситуацию кардинально не сможет. Пока нам господь Бог, или, я не знаю, гражданское общество не даст нам нового президента, который заложит новый императив для общества в морали и политике, мы будем продвигаться очень медленно», - сказал Басараб.

По мнению политолога, президент подписал закон о люстрации, в значительной степени, благодаря давлению общественности. «Я считаю, что у президента полномочий достаточно, чтобы сделать гораздо больше, чем предусмотрено законом о люстрации, но, к сожалению, он этого не делает», - сказал Басараб.

В то же время, известный блогер и общественный активист Сергей Иванов заявил, что зерно раздора, в том числе, относительно качества Закона «Об очищении власти», лежит в том, что представители старой системы пытаются подстроить новые реалии под существующее законодательство. По его мнению, закон о люстрации несовершенен, но «он куда менее несовершенен, чем УПК».

«Действующее законодательство – ужасно и архаично. Оно не соответствует времени и реалиям. И наша задача - совершенствовать законодательство под реалии, а не притягивать реалии под существующие законы», - сказал он.

УНИАН