В ОБСЕ признались, что не проверяли российские "гуманитарные конвои"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Ростове-на-Дону сообщил руководитель миссии ОБСЕ в Ростовской области Поль Пикар.

«Было два конвоя, которые проехали через пункты пропуска «Донецк». У нас нет полномочий проверять груз, но мы продолжали наблюдения... Первый конвой - проехало 227 грузовиков. Украинские представители приехали, чтобы принять участие в проверке этих грузовиков. Во время проверки первого конвоя совместно с МККК проверили 37 грузовиков, после этого конвой начал движение. Конвой вернулся в течение суток», - сказал Пикар. По его словам, часть первого конвоя была проверена, а остальные - нет.

Читайте такжеТретий гуманитарный конвой РФ покинул территорию Украины – СМИ

Пикар сообщил, что второй конвой проехал в середине сентября в количестве 216 грузовиков. Он отметил, что МККК и украинские представители вообще не принимали участия в проверке, но конвой отправился в Украину и вернулся через несколько часов.

Он отметил, что относительно третьего конвоя ОБСЕ не может дать никакого отчета, поскольку он не проезжал через этот пункт пропуска.

Как сообщал УНИАН, по данным СНБО Украины, российские грузовики из «гуманитарного конвоя» вывезли с украинских заводов на Донбассе военное оборудование. Также на этих «КамАЗах» в Россию вывезли тела убитых в Украине российских солдат.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина считает провокацией "гуманитарную помощь" из России.