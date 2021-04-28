На склонах все еще лежит снег.

Карпаты все еще припорошены снегом, температура упала до -6°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский - ясно, ветер западный 3-4 м/с, температура воздуха -6°", - говорится в сообщении.

Сильные заморозки в Украине

Ночью 29 апреля в Украине ожидаются заморозки.

Кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0°...-5° - I уровень опасности, желтый.

В Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.

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Автор: Елена Пилипчак