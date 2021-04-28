Сказочное утро в Карпатах / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Карпаты все еще припорошены снегом, температура упала до -6°.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
Читайте также"Особой жары не видно": в Укргидрометцентре уточнили прогноз на май
"На горе Поп Иван Черногорский - ясно, ветер западный 3-4 м/с, температура воздуха -6°", - говорится в сообщении.
Сильные заморозки в Украине
Ночью 29 апреля в Украине ожидаются заморозки.
Кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0°...-5° - I уровень опасности, желтый.
В Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram