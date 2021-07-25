Повышение температуры ожидается на востоке и юге страны. В большинстве областей сохранятся комфортные +26°...+28°.

Сегодня в некоторых областях на юге и востоке Украины температура воздуха поднимется до +30° и даже выше. Однако в большинстве областей сохранится комфортная температура на уровне +26°...+28°. Без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины ожидается небольшая облачность. Температура будет в пределах +26°...+28°, без осадков.

На севере воздух максимально прогреется до +27, также будет немного облачно.

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В центре Украины +25°...+29°. Холоднее всего будет в Виннице, а теплее - в Кривом Роге.

Больше всего солнца сегодня будет в восточных областях. Здесь ожидается либо незначительная облачность, либо вообще ясная и безоблачная погода. Максимально воздух прогреется до +30°.

А на юге Украины - до +31. Без осадков, небольшая облачность.

Погода в августе

Напомним, по данным народного синоптика Леонида Горбаня, погода в Украине в августе будет жаркой первые две недели. После этого начнется резкое снижение температуры.

Автор: Екатерина Лиманская