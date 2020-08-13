В Японии установилась сильная жара

10:49, 13 августа 2020
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Местами температура превышает +38 градусов

В Японии установилась сильная жара / фото REUTERS
В Японии установилась сильная жара / фото REUTERS

В среду, 12 августа, во многих регионах Японии установилась очень жаркая погода.

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В некоторых регионах температура воздуха превысила 38 градусов Цельсия, сообщает NHK

В вечеру самая высокая температура была зафиксирована в городе Косю префектуры Яманаси - она составила 38,2 градуса. Далее следуют показатели 37,9 градуса в городе Маэбаси префектуры Гумма, 37,7 градуса в городе Хамамацу префектуры Сидзуока, а также 35,8 градуса в центральной части Токио.

Метеорологи рекомендовали населению принимать меры предосторожности от теплового удара, в том числе почаще пить жидкости, избегать находиться на солнце на улице и пользоваться кондиционерами воздуха в помещениях.

Ранее соощалось, что в Европе установилась очень жаркая погода. Оранжевый уровень тревоги был объявлен во французских департаментах Рона и Изер. 

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Теги: #жара в Японии
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