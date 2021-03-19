В Алжире произошло сильнейшее землетрясение, люди в панике выбегали на улицу (видео)
Сообщений о жертвах не поступало.
В Алжире произошло сильное землетрясение, магнитудой 6.
Об этом сообщает The Watchers.
"Никто не помнит ничего подобного": за три недели в Исландии произошло более 50 тысяч землетрясений (фото)
Эпицентр был расположен в 20 км к северо-востоку от Беджая.
По оценкам, 107 000 человек почувствовали очень сильную дрожь, 308 000 - сильную, 937 000 - умеренную и 13 174 000 - легкую.
В целом, население этого региона проживает в сооружениях, которые очень уязвимы для землетрясений, хотя существуют и устойчивые здания.
Главное управление гражданской защиты Алжира в Беджае сообщило о панике среди местных жителей, которые покидали свои дома. Некоторые здания потрескались, а одно заброшенное частично обрушилось.
Землетрясение в Исландии
В Исландии объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным извержением вулкана Кейлир недалеко от столицы островного государства.
В районе, где он расположен, на протяжении 800 лет вулканической активности не наблюдалось. Но в последние недели произошло свыше 50000 подземных толчков.
На случай чрезвыйчайной ситуации, власти вместе со специалистами разрабатывают план действий. В первую очередь, они готовятся применить тяжелую технику, чтобы при необходимости изменить направление потока лавы.
До сих пор подземные толчки не причиняли значительного ущерба. Но в этот раз сейсмическая активность вызывает серьезные опасения.
"Мы были снаружи, разгружали машину. И, как немногие другие, смогли уехать оттуда, чтобы ночь провести спокойно. Земля под ногами сильно дрожала. Выходя с вещами, я увидела, как стоявший посреди кухни стол повалился набок, начало выпадать содержимое шкафов", - говорит Сигурдур Оли Торлейфссон, представительница городского совета Гриндавика.
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