У берегов Аляски произошло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами

13:01, 22 июля 2020
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Предупреждение о цунами действует для полуострова Аляска, юга штата Аляска и Алеутских островов.

У берегов Аляски произошло мощное землетрясение / tsunami.gov
У берегов Аляски произошло мощное землетрясение / tsunami.gov

В среду, 22 июля, у полуострова Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,8.

В Черновицкой области произошло землетрясение

Его эпицентр, по данным Геологической службы США (USGS), находился в Тихом океане - в 99 км к югу от населенного пункта Перривилл, а гипоцентр - на глубине 10 км.

Предупреждение о цунами действует для полуострова Аляска, юга штата Аляска и Алеутских островов. На острове Кадьяк эвакуируют людей. Им рекомендовано подняться на возвышенности, также можно разместиться в двух местных школах, передает Stormnews со ссылкой на Anchorage Daily News.

Напомним, во вторник, 26 мая, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Теги: #землетрясение#Аляска
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