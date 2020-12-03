Желтый уровень опасности: украинцев предупредили о сильном ветре в западных областях

16:27, 3 декабря 2020
9

Спасатели призывают быть осторожными.

Завтра на западе Украины ожидается порывистый ветер / Фото REUTERS
Завтра на западе Украины ожидается порывистый ветер / Фото REUTERS

Завтра, 4 декабря, в западных областях Украины порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Синоптики назвали регионы, где ожидается гололедица и мокрый снег

Спасатели отметили, что такие погодные условия соответствуют I уровню опасности - желтому.

Прогноз погоды в Украине на 4 декабря от Натальи Диденко

Характерной особенностью пятницы, 4 декабря, в Украине будет сильный ветер юго-восточного направления.

До штормовых значений ветер дойдет на западе, севере Украины, в Винницкой области и в Приазовье. 

"Осадки прогонит и не будет пускать на нашу территорию антициклон Xavier. Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах 0°...+4°, то есть, немного потеплеет. На востоке местами до -1°", - говорит синоптик Наталья Диденко.

В западных областях и на юге до +4°...+ 8°, в Крыму до +9°...+12°. На западе в субботу потеплеет вплоть до +10°, но в воскресенье снова похолодает.

В Киеве 4 декабря без существенных осадков. Ночью до -2°, днем +1...+3° градуса. Ветрено.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: ветерГСЧСпрогноз погодыпогода в Украинесильный ветер
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
56 %
759 мм
3.7 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять