Желтый уровень опасности: украинцев предупредили о сильном ветре в западных областях

Спасатели призывают быть осторожными.

Завтра на западе Украины ожидается порывистый ветер / Фото REUTERS

Завтра, 4 декабря, в западных областях Украины порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Спасатели отметили, что такие погодные условия соответствуют I уровню опасности - желтому.

Прогноз погоды в Украине на 4 декабря от Натальи Диденко

Характерной особенностью пятницы, 4 декабря, в Украине будет сильный ветер юго-восточного направления.

До штормовых значений ветер дойдет на западе, севере Украины, в Винницкой области и в Приазовье.

"Осадки прогонит и не будет пускать на нашу территорию антициклон Xavier. Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах 0°...+4°, то есть, немного потеплеет. На востоке местами до -1°", - говорит синоптик Наталья Диденко.

В западных областях и на юге до +4°...+ 8°, в Крыму до +9°...+12°. На западе в субботу потеплеет вплоть до +10°, но в воскресенье снова похолодает.

В Киеве 4 декабря без существенных осадков. Ночью до -2°, днем +1...+3° градуса. Ветрено.