Синоптик рассказала, на какие области Украины налетит штормовой ветер
Завтра по всей территории страны - без осадков.
Характерной особенностью пятницы, 4 декабря, в Украине будет сильный ветер юго-восточного направления.
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook.
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До штормовых значений ветер дойдет на западе, севере Украины, в Винницкой области и в Приазовье.
"Осадки прогонит и не будет пускать на нашу территорию антициклон Xavier. Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах 0°...+4°, то есть, немного потеплеет. На востоке местами до -1°", - пишет она.
В западных областях и на юге до +4°...+8°, в Крыму до +9°...+12°. На западе в субботу потеплеет вплоть до +10°, но в воскресенье снова похолодает.
В Киеве 4 декабря без существенных осадков. Ночью до -2°, днем +1...+3° градуса. Ветрено.
- Винница+2°... +1°
- Днепр0°... -3°
- Донецк-3°... -5°
- Житомир+2°... +1°
- Запорожье0°... -3°
- Ивано-Франковск+1°... -2°
- Киев+1°... 0°
- Кропивницкий+1°... -1°
- Луганск-4°... -6°
- Луцк+2°... +1°
- Львов0°... -2°
- Николаев+5°... +2°
- Одесса+8°... +3°
- Полтава-1°... -4°
- Ровно+1°... 0°
- Симферополь+9°... +3°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь+1°... 0°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон+6°... +2°
- Хмельницкий+2°... +1°
- Черкассы+1°... 0°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+1°... -1°