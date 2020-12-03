Синоптик рассказала, на какие области Украины налетит штормовой ветер

Завтра по всей территории страны - без осадков.

Завтра в Украине будет ветрено / фото УНИАН

Характерной особенностью пятницы, 4 декабря, в Украине будет сильный ветер юго-восточного направления.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook.

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До штормовых значений ветер дойдет на западе, севере Украины, в Винницкой области и в Приазовье.

"Осадки прогонит и не будет пускать на нашу территорию антициклон Xavier. Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах 0°...+4°, то есть, немного потеплеет. На востоке местами до -1°", - пишет она.

В западных областях и на юге до +4°...+8°, в Крыму до +9°...+12°. На западе в субботу потеплеет вплоть до +10°, но в воскресенье снова похолодает.

В Киеве 4 декабря без существенных осадков. Ночью до -2°, днем +1...+3° градуса. Ветрено.