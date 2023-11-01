В четверг, 2 ноября, температура в Киеве снизится еще на 2 градуса, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью ожидается +6°...+7°, а днем столбики термометров в столице максимально покажут +12°...+13°. Весь день будет пасмурно и облачно. Без осадков.
Ветер будет преимущественно западный, его скорость составит 1,9 - 2,2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744-745 миллиметров ртутного столба.
Погода в Укрине - прогноз на 2 ноября
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +14°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
В Тернополе 2 ноября ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +16°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
В Виннице завтра будет +5°...+15°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +6° днем +14°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+11°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +13°.
В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +13°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+11°.
В Одессе 2 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +14°.
В Херсоне в четверг ночью будет +9°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +15°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+11°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +12°.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +12°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +11°...+18°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +14°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +14°.