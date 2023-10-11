Температура в столице поднимется сразу на 7 градусов.

В четверг, 12 октября, киевлян ждет резкое потепление. Температура в столице повысится сразу на 7 градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночи уже не будут холодными, в темное время суток ожидается +9°...+10°, а днем воздух прогреется до +20°. Ожидается облачная погода с прояснениями, однако без осадков.

Ощущение прохлады будет добавлять юго-западный ветер, скорость которого составит 2,9 - 3,7 м/с. Атмосферное давление снизится до 745-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 12 октября - в Украину врывается осеннее тепло

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +20°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +22°.

В Тернополе 12 октября ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +20°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +6°...+20°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +9° днем +21°,облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+19°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +20°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+16°.

В Одессе 12 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°.

В Херсоне в четверг ночью будет +4°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +2°...+16°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +2°...+16°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +13°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +13°.

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