В некоторых областях объявлено штормовое предупреждение.

В среду, 4 августа, в некоторых областях Украины ожидаются град и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Изменение погоды в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, к Украине приближается циклон Henri, который вызовет изменение погоды.

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В частности, по данным синоптика Натальи Диденко, шансов на дождь станет больше в пятницу и ночью в субботу.

"5-6 августа ощутимо усилится ветер, вероятно даже до штормовых значений", - предупредила синоптик.

По прогнозам Укргидрометцентра, циклон 4 августа сформируется над Адриатическим морем и в дальнейшем будет смещаться на северо-восток, то есть в сторону Западной Украины.

Его фронтальные системы принесут в указанный регион 6 августа значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь с 5 и 6 августа.

Автор: Екатерина Лиманская