Ночью в Украину придут заморозки

12:52, 22 сентября 2020
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В восточных областях Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°.

Заморозки ожидаются в восточных областях / moldova24.net
Заморозки ожидаются в восточных областях / moldova24.net

Сегодня, 22 сентября, в Украине продолжает удерживаться прохладная погода.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сегодня в Киеве будет тепло и без осадков, температура до + 24°

"Ночью 22 сентября в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5°»,- говорится в сообщении.

Но синоптики отметили, что 23-25 сентября произойдет постепенное повышение температуры.

Какой будет погода в Украине осенью: прогноз синоптиков

Ранее сообщалось, что с 19 сентября в Украине похолодает, а с 25 сентября по всей стране будут периодически идти дожди. 

Похолодание в Украине будет непродолжительным. Уже на следующей неделе температура воздуха снова начнет повышаться и к концу сентября достигнет практически летних значений.

Народный синоптик Владимир Деркач пообещал украинцам целых три бабьих лета: первое — в последней декаде сентября, второе — в октябре, третье — с 5-6 ноября.

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Автор: Елена Пилипчак

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