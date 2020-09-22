Ночью в Украину придут заморозки
В восточных областях Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°.
Сегодня, 22 сентября, в Украине продолжает удерживаться прохладная погода.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Сегодня в Киеве будет тепло и без осадков, температура до + 24°
"Ночью 22 сентября в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5°»,- говорится в сообщении.
Но синоптики отметили, что 23-25 сентября произойдет постепенное повышение температуры.
Какой будет погода в Украине осенью: прогноз синоптиков
Ранее сообщалось, что с 19 сентября в Украине похолодает, а с 25 сентября по всей стране будут периодически идти дожди.
Похолодание в Украине будет непродолжительным. Уже на следующей неделе температура воздуха снова начнет повышаться и к концу сентября достигнет практически летних значений.
Народный синоптик Владимир Деркач пообещал украинцам целых три бабьих лета: первое — в последней декаде сентября, второе — в октябре, третье — с 5-6 ноября.
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