Извергается самый высокий активный вулкан Евразии, пепел поднялся на 6 километров
В России продолжает извергаться вулкан.
Ключевский вулкан, который находится на востоке полуострова Камчатка (Россия) продолжает извержение.
Об этом сообщает The Watchers со ссылкой на Tokyo VAAC.
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16 ноября вулкан выбросил пепел на высоту до 6 км над уровнем моря.
Согласно видео и спутниковым данным, парогазовый шлейф с некоторым количеством пепла распространился на 105 км в северо-восточном направлении от вулкана.
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12 октября 2020 года протяженность лавового потока, спускающегося по склону Ключевского вулкана, выросла почти до 1 км.
"Лавовый поток изливается в Апахончиский желоб. Исток находится в районе бокки, образованной предыдущим извержением. Протяженность потока достигла к настоящему времени почти 1 км", - сказал директор ИВиС Алексей Озеров.
По словам руководителя Ключевской вулканостанции ИВиС Юрия Демянчука, активность вулкана в последние дни резко возросла.
Извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. До этого он проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.
Справка УНИАН. Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Диаметр кратера около 700 м. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.
Вулкан расположен на расстоянии 60 км от побережья. Рядом расположены поселки Ключи и Козыревск.
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