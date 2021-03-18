Облака дыма и лава на Сицилии: вулкан Этна извергался 14 раз за последние 4 недели (видео)
Ночное извержение Этны испугало местное население.
Самый высокий действующий вулкан в Европе, Этна, который находится на Сицилии, Италия, выбросил раскаленную лаву в 14-й раз за 4 недели.
Об этом сообщает The Watchers.
Облака дыма и пепла: на Сицилии извергается вулкан Этна (фоторепортаж, видео)
Последнее извержение произошло вчера, 17 марта. Облако пепла переместилось на юго-восток. Камеры наблюдения зафиксировали выход лавы из юго-восточного кратера.
Ночное извержение сопровождалось громким грохотом, вызвавшим большой испуг у местного населения.
Справка УНИАН. Этна - действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году.
Площадь: 1250 км2 у подножия вулкана.
Высота: 3329 м.
Количество зарегистрированных извержений: не менее 190.
Крупнейший действующий вулкан Европы.
Место: остров Сицилия в Италии.
Возраст: более 350 000 лет.
Извержение вулкана Этна
Извергаться вулкан начал еще 13 декабря 2020 года - фонтаны лавы и искры были хорошо видны в темноте, разглядеть их смогли жители близлежащих населенных пунктов.
По данным специалистов, на данный момент опасности от извержения для людей нет. Не пострадал от активности Этны и местный аэропорт, хотя вулканическая активность нередко представляет угрозу для самолетов из-за частиц пепла в воздухе - сейчас аэродром работает без сбоев. А вот над близлежащими деревнями выпадает пепел.
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