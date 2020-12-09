Аномальная весна в Австралии: температура поднялась выше 40° (карта)
Сезон завершился сильной волной жары в конце ноября.
В Австралии состоялась самая теплая весна за всю историю наблюдений.
Об этом сообщил кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook со ссылкой на материал Kasha Patel, сотрудника отдела Earth Observatory (NASA).
В Австралии этой ночью зафиксировали рекордно высокую температуру (видео)
"Средняя температура за период с сентября по ноябрь достигла 24,53°, что на 2,03° выше средних многолетних значений. Сезон начался с рекордно высоких суточных максимальных и минимальных температур в начале сентября и завершился сильной волной жары в конце ноября", - написал он.
На приведенной ниже карте показаны температуры воздуха в Австралии по состоянию на 30 ноября 2020 года. Карта была получена на основе модели "Системы наблюдения Земли Годдарда" (GEOS) и отображает температуру воздуха на высоте 2 метра. Самые темные красные области - это места, где температура выше 40°.
Лесные пожары в Австралии
Лесные пожары охватили уникальный остров в Австралии, местных жителей и туристов решено эвакуировать.
Борьба с пожарами на популярном среди туристов острове, расположенном у побережья штата Квинсленд, продолжается уже шесть недель.
Как сообщается, полностью выгорела половина острова - 83000 гектаров, что почти равно площади Киева.
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