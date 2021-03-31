Сакура в Японии расцвела на три недели раньше впервые за 1200 лет (фото, видео)
Японцы фиксируют дату первого вишневого цветения с 812 года.
В Японии сезон цветения сакуры начался раньше на три недели - такого не было 1200 лет.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Японии зафиксировали рекордную жару
Японцы тщательно фиксируют дату первого вишневого цветения, начиная с 812 года. Обычно пора цветения сакуры начиналась в районе 17 апреля.
То, что в этом году вишни расцвели раньше, связывают с глобальными климатическими изменениями.
В Японии полюбоваться нежным цветом традиционно собираются целыми семьями или большими компаниями. В прошлом году из-за карантина собрания были запрещены - в этом году таких строгих ограничений нет, поэтому сотни людей наслаждаются весенним теплом и волшебным зрелищем.
Цветение сакуры на Закарпатье посреди зимы
В Мукачево, что на Закарпатье, среди зимы, 4 января, зацвела сакура.
"4 января 2021 года в Мукачево "лютует" зима. Извините, но это уже традиция - показывать цветение этого бешеного дерева", - написал местный гид Игорь Гуледза.
Как предположили пользователи соцсети, скорее всего, дерево "перепутало" времена года из-за аномально теплой погоды, которая установилась по всей территории страны.
- Винница+11°... +6°
- Днепр+11°... +2°
- Донецк+13°... +1°
- Житомир+14°... +8°
- Запорожье+12°... +1°
- Ивано-Франковск+16°... +6°
- Киев+13°... +8°
- Кропивницкий+12°... +1°
- Луганск+13°... -1°
- Луцк+18°... +6°
- Львов+17°... +7°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+10°... +1°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+17°... +6°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы+8°... +5°
- Тернополь+15°... +7°
- Харьков+11°... +3°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+13°... +6°
- Черкассы+11°... +5°
- Чернигов+11°... +6°
- Черновцы+15°... +7°