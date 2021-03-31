Сакура в Японии расцвела на три недели раньше впервые за 1200 лет (фото, видео)

Японцы фиксируют дату первого вишневого цветения с 812 года.

В Японии сезон цветения сакуры начался раньше на три недели - такого не было 1200 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Японцы тщательно фиксируют дату первого вишневого цветения, начиная с 812 года. Обычно пора цветения сакуры начиналась в районе 17 апреля.

То, что в этом году вишни расцвели раньше, связывают с глобальными климатическими изменениями.

В Японии полюбоваться нежным цветом традиционно собираются целыми семьями или большими компаниями. В прошлом году из-за карантина собрания были запрещены - в этом году таких строгих ограничений нет, поэтому сотни людей наслаждаются весенним теплом и волшебным зрелищем.

Цветение сакуры на Закарпатье посреди зимы

В Мукачево, что на Закарпатье, среди зимы, 4 января, зацвела сакура.

"4 января 2021 года в Мукачево "лютует" зима. Извините, но это уже традиция - показывать цветение этого бешеного дерева", - написал местный гид Игорь Гуледза.

Как предположили пользователи соцсети, скорее всего, дерево "перепутало" времена года из-за аномально теплой погоды, которая установилась по всей территории страны.