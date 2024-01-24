Сегодня погода ухудшится на западе страны.

На сегодня, 24 января, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на западе нашей страны ожидаются сильные порывы ветра, а кое-где еще и мощные осадки.

"24 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье значительный мокрый снег и дождь", - говорится в предупреждении.

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I уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Днем в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается умеренный мокрый снег и дождь. На Закарпатье осадки будут значительными. На остальной территории сегодня без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга, местами будет наблюдаться гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, днем на Прикарпатье, Одесчине и в Крыму 1-6° тепла.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ожидается юго-западный по скорости 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, а в Киеве воздух погреется до 1-3° тепла.

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