На сегодня, 24 января, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, на западе нашей страны ожидаются сильные порывы ветра, а кое-где еще и мощные осадки.
"24 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье значительный мокрый снег и дождь", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Погода в Украине - прогноз на сегодня
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
Днем в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается умеренный мокрый снег и дождь. На Закарпатье осадки будут значительными. На остальной территории сегодня без существенных осадков.
На дорогах, кроме юга, местами будет наблюдаться гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, днем на Прикарпатье, Одесчине и в Крыму 1-6° тепла.
На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ожидается юго-западный по скорости 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, а в Киеве воздух погреется до 1-3° тепла.