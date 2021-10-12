Покров Пресвятой Богородицы - праздник является непереходящим и ежегодно отмечается 14 октября.

В ближайшие несколько дней во многих областях Украины ожидаются дожди. Однако на Покров, 14 октября, в Украину придет потепление, а осадки прекратятся.

Об этом в интервью Обозревателю рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"В четверг, 14 октября, практически по всей территории Украины погода будет без существенных осадков", - рассказала она, но предупредила, что небольшие дожди возможны в субботу, 16 октября, но очень локальные.

"В целом в конце недели, на выходные будет больше солнечных прояснений, так как над нашей территорией будет господствовать очередной антициклон", - обнадежила синоптик.

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По ее данным, юго-западные области, а также Одесскую может немного задеть другой циклон, там в субботу возможны небольшие осадки. Но этот циклон к нам так и не дойдет.

"Этот период потепления вряд ли можно назвать бабьим летом. Да, погода будет более спокойной, более солнечной, но температура фактически будет такой же, как была на прошлой неделе – ночи холодные, иногда даже около 0 градусов, а днем +12...+14 градусов", - рассказала она.

Как сообщал Погода УНИАН, в Украину с юго-запада движется циклон, который принесет с собой дожди. Осадки ожидаются в ближайшие несколько дней.

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Автор: Екатерина Лиманская