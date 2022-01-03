Практически всю неделю в Украине ожидается плюсовая температура и обилие дождей, однако после Рождества погода начнет меняться.

В ближайшую неделю в Украине сохранится теплая и дождливая погода, будут наблюдаться температурные "качели". Однако к выходным столбики термометров поползут вниз, в страну вернутся небольшие морозы и вместо дождей кое-где пойдет снег.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в понедельник, 3 января, по всей стране будет "плюс". Теплее всего будет на юго-западе Украины, где воздух прогреется до +10°...+12°, а прохладнее всего - на востоке и юго-востоке страны, где столбики термометров не поднимутся выше +3°, на остальной территории до +5°...+9°. Осадки в понедельник ожидаются на северо-востоке Украины, а также в Днепропетровской области.

Во вторник, 4 января, по всей стране станет немного прохладнее, а западные и местами северные области накроют дожди. Холоднее всего будет на северо-востоке, где ожидается от 0° до +3°, на остальной территории будет +4°...+9°.

В среду, 5 января, столбики термометров вновь поползут вверх. На юге и юго-западе воздух прогреется до +11°...+13°, холоднее всего будет на северо-востоке - до +3°...+5°. На остальной территории от +5° до +9°. Осадки в этот день ожидаются на северо-западе, северо-востоке, востоке и местами в центральных областях Украины.

6 января - опять небольшое похолодание и возвращение ночных морозов до -1°...-4°. Днем же на западе и севере Украины будет +1°...+6°, в центре и на востоке - до +4°...+9°, а на Юге - до +8°...+12°.

На Рождество, 7 января, по всей Украине станет еще немного прохладнее. Ночные морозы окрепнут до -1°...-6°, а днем в большинстве областей ожидается 0°...+2°, на юге и в Крыму - до +4°...+7°.

На выходных, 8 и 9 января, похолодание продолжится. И если в субботу еще во многих областях будет "плюс" и небольшая облачность, то в воскресенье по всей стране будет пасмурная погода со сплошной облачностью, а на севере уже будет "минус" как ночью, так и днем.

Народный прогноз на неделю

3 января - Петра, Прокопа, Ульяны. Какой день 3 января - таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января - год будет неурожайным.

4 января - день Анастасии, Дианы, Федоты. Каков день 4 января - таков и октябрь.

5 января - день Василия и Эмилия. Если январь сухой и морозный, то лето будет погожим, а если второй месяц зимы теплый и нет снега - на холодное лето.

6 января - Сочельник. Звездное небо в рождественский сочельник предвещает хороший урожай ягод и большой приплод у скота.

7 января - Рождество Христово. Метель на Рождество - пчелы будут хорошо роиться. Ночь на Рождество светла - будут несущие куры, темная - молочные коровы, небо звездное - урожай на горох и чечевицу. Тепло на Рождество - весна будет холодная.

8 января - Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника. Если этот день ясный будет, то будет хороший урожай проса, а если пасмурный, то плохой.

9 января - День святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана.

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