Повышение температуры ожидается уже в ближайшие выходные.

На выходных, 26 и 27 августа, ожидается усиление жары в большинстве областей Украины. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, передает Метеопрог.

"В ближайшие дни на фоне поступления к нам теплого субтропического воздуха с Балканского полуострова ожидается очередная волна жары", - пояснил он.

По данным синоптика, столбики термометров в дневное время преодолеют 30-градусную отметку, а в центральных, южных и местами западных областях воздух раскалится до +32...+37 °С.

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"При этом на фоне сокращения продолжительности светового дня ночные температуры будут иметь очень комфортные значения", - говорит синоптик.

Он говорит, что существенных осадков в Украине не предвидится, за исключением западных регионов, где преимущественно в дневное время есть вероятность грозовых дождей, кое-где в сопровождении груда и шквалистых порывов ветра.

Об усилении жары в Украине свидетельствует и прогноз Погода УНИАН. По прогнозу, неожиданно жарко будет на западе страны, где обычно бывает холоднее всего. Ожидается, что здесь столбики термометров будут показывать +30°...+34°. А самая высокая температура будет в центральных областях.

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