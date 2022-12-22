До конца недели в Украине ожидается теплая погода с периодическими дождями.

В Украине в ближайшие дни ожидается теплая погода, местами столбики термометров покажут комфортные +8...+10 градусов. Одновременно ожидается периодическое выпадение осадков. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Прогноз погоды на завтра

В пятницу, 23 декабря, по данным Игоря Кибальчича, в Украине пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя в западных, северных и местами в центральных областях страны. В южной и восточной части сохранится погода без существенных осадков.

Ветер ожидается юго-западный, его скорость составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2. ..+3 °С, днем +2...+7 °С, а на юге и в Крыму воздух прогреется до +8...+10 °С.

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Погода на выходные

24 и 25 декабря, по прогнозу синоптика, ожидается влажная и теплая погода на всей территории Украины. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Вероятны туманы.

Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с. В ночное время температура воздуха составит -1...+4 °С, днем воздух прогреется до +3...+8 °С, на юге до +10 °С.

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украине ожидается относительно теплая погода. По всей стране столбики термомтеров покажут +1°... 4°, а местами на юге и юго-востоке воздух прогреется до +5°...+8°. На севере и в некоторых западных областях ожидаются осадки.

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