Похолодание, которое ожидается в Украине в ближайшее время, будет кратковременным.

Похолодание, которое вскоре должно прийти в Украину, будет недолгим. Специалисты уже заговорили о новой волне жары, несущейся к нашей стране.

Так, до конца этой недели в Украине будет происходить постепенное снижение температуры. "Жара будет спадать вследствие того, что с северо-запада будет пытаться зайти в Украину холодная воздушная масса. Западные области почувствуют ее уже 31 августа, там температура воздуха снизится до 18-24 градусов. А север, центр, часть юга-1-2 сентября. В Киеве тоже жара спадет 1-2 сентября, то есть в это время здесь произойдет изменение воздушной массы", - рассказала в комментарии NV заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее данным, осадки в ближайшее время ожидаются в западных областях - 30-31 августа, 1-2 сентября уже в центральных, северных и части южных областей, кроме востока. "Не исключено, что 31 августа - 1 сентября и в Киевской области этот переход обусловит грозовые дожди, ливни, но пока расчеты не определенные", - предупредила метеоролог.

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В Киеве, по ее прогнозу, также будет происходить постепенное снижение: 30-го августа +31, затем +28, на 1 и 2 сентября прогнозируется +26. Ночная температура в столице будет около +20, в конце недели уже ожидается +18.

А на востоке и юго-востоке ситуация кардинально не изменится, говорит Голеня, разве на 2 градуса произойдет снижение температуры 2 и 3 сентября.

"Но после этого снова может быть еще одна волна тепла на территории Украины - с 5 сентября температура снова будет повышаться. Снова может прийти воздух африканского происхождения с юго-запада. Таким образом, мы можем снова в большинстве областей выйти на +30, а юг и восток даже на +34...+36 градусов. Это будет 5-7 сентября. Уверенности в этом лишь 60%. В дальнейшем снова колебания температуры", - спрогнозировала она.

Изменение погоды в Украине-что прогнозируют синоптики

По данным Укргидрометцентра, на на этой неделе погода в Украине изменится: температура постепенно снизится и пройдут грозовые дожди. Сначала осадки и некоторое похолодание ожидаются на западе страны, впоследствии распространятся и на другие регионы. В начале осени, 1 сентября, только в юго-восточной части, на Харьковщине и на крайнем западе страны сохранится погода без осадков.

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