В ближайшие дни в Украине ожидается кратковременный период похолодания.

В Украине из-за циклона ожидаются дожди и некоторое снижение температуры. Об этом в окментаре NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, с середины недели, 2-6 ноября, могут быть дожди, но 2 ноября днем в западных областях, а 3 и 6 ноября по всей территории Украины, кроме запада, будет преимущественно без осадков.

"Однако температура продолжит снижаться: ночью +4...+10 в западных и северных областях, 5-6 ноября и в центральных областях ожидается всего +1 ...+7 градусов. В дневные часы +7 ... +13. То есть уже +20 не будет в это время", - спрогнозировала она. Как раз на 2-3 ноября, по словам синоптика, приходится период снижения температуры. Будут преобладать воздушные потоки с севера, северо-запада.

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По данным Натальи Птухи, в первой декаде пока снега и тем более образования снежного покрова не ожидается. В целом в ноябре среднемесячная температура предполагается в пределах +2 ... +7 градусов, что близко к норме.

Морозов в течение первой декады ноября, по прогнозу синоптика, тоже не ожидается.

В Киеве уже 1 ноября в дневные часы будет не выше +15 и может быть дождик.

"Это из-за того, что будет поступать еще один циклон с запада, как раз первого числа он пройдет через территорию Украины и, соответственно, там немножко может покапать и по Киевщине. 2 ноября будет отходить этот фронт, и 3 числа преимущественно без осадков", - говорит Наталья Птуха.

4 ноября, по ее данным, есть вероятность еще одного циклона с юго-запада.

Когда в Украине похолодает - прогноз синоптика

По данным синоптика Натальи Диденко, на этой неделе температура в Украине будет колебаться в приемлемых пределах. Ощутимее похолодает с 7 ноября, однако также не критично. "А вот уже более соответствующая сезону холодная погода вероятна с 12-го ноября", - уточнила она.

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