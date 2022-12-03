По прогнозу Диденко, вся первая половина следующей недели будет холодной.

3-4 декабря в Украине ожидается сухая погода, повышенное атмосферное давление, мороз ночью и около нуля днем. На севере и востоке в воскресенье будет до -10°С.

Таким прогнозом в своем Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко: "В воскресенье ночью прикрутит морозом на севере и востоке до -5-10 градусов".

А вот на юго-востоке Украины ожидается сильный восточный ветер, до штормовых порывов. Днем на юге и западе довольно тепло - оттепель.

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"В Киеве в течение субботы-воскресенья - сухая холодноватая погода. Ночью -5...-9 градусов, днем около нуля. Ветер восточный, юго-восточный, порывистый", — отметила синоптик.

Она добавила, что первая половина следующей недели будет холодной, а со второй половины в Украине везде потеплеет.

Какой будет погода на выходных: прогноз от Погода УНИАН

В первые выходные зимы в Украине ожидается сухая, но морозная погода. Днем в большинстве областей будет "ноль" или небольшой "минус", а по ночам температура местами будет опускаться до -6°...-9°.

Традиционно теплее всего будет в южных областях Украины - до +3°...+4°.

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