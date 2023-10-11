В ближайшие дни в Украине периодически будет дождить.

В ближайшие дни в Украине местами пройдут дожди. Осадки будут в основном небольшими, однако зонт все же не помешает. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, 12 октября в стране ожидается преимущественно сухая и довольно теплая погода, а перед выходными, 13 октября, небольшие дожди пройдут в большинстве западных и центральных областей.

14 октября вновь будет сухо. В большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода или практически безоблачная.

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В конце недели, 15 октября, дожди вновь придут в Украину. Осадки в этот день охватят западные и некоторые северные области нашей страны.

В понедельник, 16 октября, дождей в Украине станет больше. Осадки охватят практически всю страну, за исключением крайнего востока и запада. Местами дожди будут умеренными и даже сильными.

Погода в Украине - прогноз до конца недели

В ближайшие дни в Украине станет теплее. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича. По его данным, уже в четверг, 12 октября, температура в Украине поднимется до +16°...+21°. Местами еще ожидаются порывы ветра и небольшие дожди, однако постепенно с середины недели ожидается повышение температуры воздуха и ослабление ветра.

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