До конца октября в Украине ожидается теплая и сухая погода. В ноябре начнутся дожди, но они не сильно повлияют на температуру.

В Украину после резкого похолодания возвращается теплая осенняя погода. Уже с завтрашнего дня, 28 октября, в западных областях Украины, а также местами на Юге и в Центре столбики термометров покажут +14°...+16°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Такая по-осеннему теплая, местами солнечная погода точно продержится в стране до конца октября. В некоторых областях воздух прогреется до +17°.

Теплым будет и начало ноября. Так, 1 ноября, в Крыму будет до +19°, а на остальной территории страны до +16°.

Однако, начиная со 2 ноября погода в Украине начнет меняться. На смену солнечной погоде придет тучи. В большинстве областей ожидается пасмурная погода и сплошная облачность, а на Севере и Западе похолодает до +11°...+13°. Тепло сохранится лишь в южных областях, +16°...+18°.

Пасмурная и дождливая погода ожидается всю первую неделю ноября. Температура будет колебаться на несколько градусов. Наиболее теплая погода традиционно ждет жителей юго-востока страны.

Как ожидается, 5 ноября в южных, восточных и местами центральных областях Украины потеплеет до +16°...+20°. На Севере и Западе будет намного прохладнее, лишь +11°...+13°, местами вновь вернутся ночные морозы.

Напомним, по данным синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, до конца октября в Украине изменится погода. На смену холодам, которые сейчас накрыли страну, придет потепление.

По ее данным, ситуация начнет меняться со среды, 27 октября, благодаря сдвигу антициклона в восточном направлении. Это приведет к изменению направления ветра и повышению температуры. Начиная со среды в большинстве областей морозов не будет.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская