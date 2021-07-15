Завтра, 16 июля, в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что жара в Украине пойдет на спад с 20 июля.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Именно во вторник, 20 июля, к нам начнет заходить более свежий воздух, а жара будет отползать на задних лапах. Лишь еще немного задержится на востоке и юге", - рассказала она.

По данным синоптика, пока очень высокая температура воздуха остается в Украине.

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"16 июля ожидается в течение дня +30...+35, местами +33...+37 градусов", - сообщила она.

По данным Натальи Диденко, завтра отдельные локальные дожди возможны в западных, северных областях, в Харьковской и Винницкой областях. "Но пока масштабных дождей не видно", - подчеркнула синоптик.

Напомним, по данным Погода УНИАН, снижение температуры в Украине ожидается не раньше понедельника, 19 июля. В этот день в западных областях прогнозируются дожди, а в Ивано-Франковской и Львовской областях температура составит +25°...+27°.

На следующий день, 20 июля, похолодание немного продвинется к центру Украины - температура снизится до +22°...+27°. При этом на всем Левобережье будет по-прежнему очень жарко, до +37°.

Далее жара начнет постепенно снижаться по всей стране. На востоке Украины это начнет ощущаться 22 июля. В этот день на востоке и юге страны максимально воздух прогреется до +30°, однако в большинстве областей будет до 28°. На остальной территории страны ожидается +23°...+27°.

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Автор: Екатерина Лиманская