Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что жара в Украине пойдет на спад с 20 июля.
Об этом она сообщила в Facebook.
"Именно во вторник, 20 июля, к нам начнет заходить более свежий воздух, а жара будет отползать на задних лапах. Лишь еще немного задержится на востоке и юге", - рассказала она.
По данным синоптика, пока очень высокая температура воздуха остается в Украине.
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"16 июля ожидается в течение дня +30...+35, местами +33...+37 градусов", - сообщила она.
По данным Натальи Диденко, завтра отдельные локальные дожди возможны в западных, северных областях, в Харьковской и Винницкой областях. "Но пока масштабных дождей не видно", - подчеркнула синоптик.
Напомним, по данным Погода УНИАН, снижение температуры в Украине ожидается не раньше понедельника, 19 июля. В этот день в западных областях прогнозируются дожди, а в Ивано-Франковской и Львовской областях температура составит +25°...+27°.
На следующий день, 20 июля, похолодание немного продвинется к центру Украины - температура снизится до +22°...+27°. При этом на всем Левобережье будет по-прежнему очень жарко, до +37°.
Далее жара начнет постепенно снижаться по всей стране. На востоке Украины это начнет ощущаться 22 июля. В этот день на востоке и юге страны максимально воздух прогреется до +30°, однако в большинстве областей будет до 28°. На остальной территории страны ожидается +23°...+27°.
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