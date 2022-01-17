Сегодня в Украине ожидается сильный ветер и много осадков, местами даже метели.

Сегодня в Украине ожидается сильный ветер и много осадков, местами даже будут метели.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ветер принесет в Украину холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом.

"В зоне фронта будет выпадать снег, мокрый снег, будут наблюдаться метели", - говорит синоптик.

По ее данным, температура воздуха в течение дня понедельника будет колебаться около нуля, на юге предполагается +3...+7 градусов. В Киеве сегодня ожидается снег, мокрый снег, также возможна метель.

Читайте такжеНеделя в Украине начнется со снега и дождей: где ждать осадки

"18 января в Киеве похолодает на несколько градусов, сильный ветер удержится", - предупредила синоптик.

Напомним, на сегодня по всей Украине объявлено штормовое предупреждение через сильный ветер.

Вас также могут заинтересовать новости: