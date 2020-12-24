В шести областях Украины выпало до 8 сантиметров снега

11:46, 24 декабря 2020
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Во Львовской и Закарпатской областях - небольшой дождь.

В Украине выпал снег / Фото REUTERS
В Украине выпал снег / Фото REUTERS

В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях выпало от 2 до 8 сантиметров снега.

Об этом сообщает Укравтодор.

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Туман в западных, северных и Одесской областях. Во Львовской и Закарпатской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

"Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно мокрое, в Сумской области - заснеженное; в Днепропетровской и Луганской областях местами гололедица", - говорится в сообщении.

В службе отмечают, что на большинстве перевальных участках дорог без осадков, только в Закарпатской области - дождь. Состояние покрытия мокрое, на Вышковском перевале - снежная каша.

Прогноз погоды на 24 декабря: данные погоды УНИАН

В четверг, 24 декабря, в Украине потеплеет. Температура в западных регионах повысится до +8°. Практически на всей территории страны ожидаются ливни, снег выпадет только в Полтаве и Харькове. 

В Киеве сегодня ожидается ливень, температура воздуха ночью + 2°, днем +3°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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