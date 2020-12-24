В шести областях Украины выпало до 8 сантиметров снега
Во Львовской и Закарпатской областях - небольшой дождь.
В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях выпало от 2 до 8 сантиметров снега.
Об этом сообщает Укравтодор.
После сильного снегопада Киев окутал густой туман (фото)
Туман в западных, северных и Одесской областях. Во Львовской и Закарпатской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.
"Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно мокрое, в Сумской области - заснеженное; в Днепропетровской и Луганской областях местами гололедица", - говорится в сообщении.
В службе отмечают, что на большинстве перевальных участках дорог без осадков, только в Закарпатской области - дождь. Состояние покрытия мокрое, на Вышковском перевале - снежная каша.
Прогноз погоды на 24 декабря: данные погоды УНИАН
В четверг, 24 декабря, в Украине потеплеет. Температура в западных регионах повысится до +8°. Практически на всей территории страны ожидаются ливни, снег выпадет только в Полтаве и Харькове.
В Киеве сегодня ожидается ливень, температура воздуха ночью + 2°, днем +3°.
- Винница+3°... +2°
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- Донецк-2°... -11°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+8°... +3°
- Киев+2°... +1°
- Кропивницкий+1°... 0°
- Луганск-3°... -14°
- Луцк+7°... +3°
- Львов+9°... +3°
- Николаев+5°... +3°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+6°... +3°
- Симферополь+4°... +3°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь+5°... +4°
- Харьков-2°... -5°
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