К счастью, похолодание в Украине будет кратковременным.

С сегодняшнего дня, 13 декабря, в Украине ожидается похолодание. Особенно холодными будут ночи. Однако это похолодание будет кратковременным, уже с 15 числа температура снова будет повышаться. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что снижение температуры в Украине происходит из-за перемещения свежей воздушной массы арктического происхождения.

"Температура воздуха будет снижаться ночью до -6...-12 градусов, в ночь на 14-е декабря, вероятно, местами до -14 градусов", - спрогнозировала она.

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Днем, по данным Наталки Диденко, ожидается -2...-7 градусов.

"Сильный ветер будет усиливать ощущение холода ниже еще на несколько градусов. Одевайтесь и теплее, и плотнее", - посоветовала эксперт по погоде.

Однако, это похолодание продлится недолго. Уже с 15 декабря, говорит Наталка Диденко, начнет меняться воздушная масса, а 16 числа потеплеет до оттепели. В то же время будут доминировать ветер и влажный воздух.

Сегодня утром температура в Карпатах уже опускалась до +14°. На высокогорье также дует ветер, а видимость ограничена из-за тумана и облачности. Спасатели также опубликовали фото с вершины, на котором видно, что все вокруг занесено снегом.

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