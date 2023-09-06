До конца недели в Украине сохранится сухая и теплая погода.

До конца текущей недели в Украине сохранится сухая и теплая погода. Кое-где столбики термометров будут подниматься до +30°...+32°. В конце недели давление начнет падать, однако все равно осадков не прогнозируется. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Погода 7 сентября

В четверг, по словам синоптика, сохранится теплая и солнечная погода. Температура воздуха ночью составит свежие +11...+16 °С, а днем столбики термометров в большинстве областей будут показывать комфортные +23...+28 °С. В то же время в южных областях и в Приазовье разогреет до +32 °С.

Погода 8 сентября

"В пятницу, 8 сентября, антициклон будет продолжать определять погодные условия в Украине. У нас ожидается малооблачная, сухая и теплая погода", - говорит синоптик.

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Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с, но в Крыму и Приазовье возможны отдельные порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °С, в Карпатах, северных и восточных областях будет опускаться до +6...+11 °С. Днем воздух прогреется до +23. ..+28 °С, а на крайнем юге и в Крыму местами будут летние +30...+31 °С.

Погода на выходные

"В выходные, 9-10 сентября, влияние антициклона сохранится. Несмотря на то, что атмосферное давление начнет постепенно падать, условий для выпадения осадков не ожидается. Все атмосферные фронты будут далеко за пределами Украины, а достаточно низкая относительная влажность будет препятствовать возникновению значительного облачного покрова, поэтому погода останется солнечной в большинстве областей", - пояснил Игорь Кибальчич.

Ветер, по его данным, будет переменным направлением, слабым. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, а днем прогреется +24 ... +29 °С.

Погода в Украине - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, на этой неделе на погоду в Украине будет влиять антициклон. Благодаря ему ожидается спокойная и сухая погода с комфортными значениями температуры: ночью будет до 10-15°, а днем ожидается около 21-27°.

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