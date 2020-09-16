Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и резкое похолодание - синоптик
17-19 сентября ожидается существенное похолодание.
В четверг, 17 сентября, в Украину придет атмосферный фронт - он принесет дожди, местами с грозой.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Дождь, местами с грозой, ожидается 17-го сентября в северных областях, в западной части, в Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях",- прогнозирует она.
В Киеве сегодня температура до + 27°, без осадков
По словам синоптика, на Юге, Востоке Украины, в Днепре и Кропивницком с районами — без существенных осадков.
"Усилится на Западе и Севере северо-западный ветер до штормовых значений!",- предупредила Диденко.
Кроме того, 17-19 сентября ожидается существенное похолодание - до +12...+17 градусов.
"Заморозки наиболее вероятны 18-го сентября в западных областях, а в ночь на 19-е сентября в большинстве областей Украины, кроме южной части", - прогнозирует синоптик.
В Киеве, добавила Диденко, температура воздуха 18-19 сентября упадет до +14...+16 градусов. В ночь на субботу возможны заморозки на окраинах города.
Похолодание в Украине
Ранее сообщалось, что с 19 сентября в Украине похолодает, а с 25 сентября по всей стране будут идти периодические дожди.
На выходных 19-20 сентября в Украине ожидается сильное похолодание, даже возможны заморозки.
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