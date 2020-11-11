Желтый уровень опасности: синоптики предупреждают о сильных туманах в Украине

Такие погодные условия могут нарушить движение транспорта.

Сегодня в Украине ожидаются сильные туманы / фото УНИАН

Сегодня, 11 ноября ночью и утром на Правобережье Украины ожидается туман, видимость 200-500 м. Синоптики отнесли такие погодные условия к I уровню опасности - желтому.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Справка УНИАН. Опасные метеорологические явления I уровня опасности – это явления погоды, которые создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса страны.

Что делать при тумане

Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров. Также рекомендуется во время остановки включать аварийную световую сигнализацию.

Прогноз погоды на 11 ноября: данные Погоды УНИАН

В среду, 11 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Абсолютная облачность только во Львове. Столбики термометров поднимутся до +6° в центре и до +9° - в южных областях.