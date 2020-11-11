Желтый уровень опасности: синоптики предупреждают о сильных туманах в Украине
Такие погодные условия могут нарушить движение транспорта.
Сегодня, 11 ноября ночью и утром на Правобережье Украины ожидается туман, видимость 200-500 м. Синоптики отнесли такие погодные условия к I уровню опасности - желтому.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Справка УНИАН. Опасные метеорологические явления I уровня опасности – это явления погоды, которые создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса страны.
Что делать при тумане
Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров. Также рекомендуется во время остановки включать аварийную световую сигнализацию.
Прогноз погоды на 11 ноября: данные Погоды УНИАН
В среду, 11 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Абсолютная облачность только во Львове. Столбики термометров поднимутся до +6° в центре и до +9° - в южных областях.
- Винница+8°... +2°
- Днепр+5°... +1°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+6°... +1°
- Ивано-Франковск+7°... +1°
- Киев+6°... +1°
- Кропивницкий+6°... -1°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+6°... +3°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+9°... +5°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+7°... 0°
- Симферополь+8°... +2°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+7°... 0°
- Харьков+5°... -2°
- Херсон+9°... +1°
- Хмельницкий+7°... +2°
- Черкассы+6°... +2°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+8°... -1°