Завтра украинцев порадует солнце, пасмурно будет только на Львовщине (карта)

Осадков по-прежнему не ожидается.

Завтра украинцев ждет приятный осенний день / Фото REUTERS

В среду, 11 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Абсолютная облачность только во Львове. Столбики термометров поднимутся до +6° в центре, и до +9° - в южных областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +6°.

В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.

Во Львове в среду облачно, ночью +2°, днем +7°.

В Луцке переменная облачность, ночью +2°, днем +8°.

В Ривне в среду облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.

В Тернополе температура воздуха ночью 0°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра ночью +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду переменная облачность, ночью -1°, днем +8°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+7°.

В Житомире в среду облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.

В Черкассах ночью +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью -1°, днем +7°.

В Полтаве завтра облачно, температура воздуха -2°...+5°, небольшая облачность.

В Одессе 11 ноября будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.

В Херсоне в среду ночью +2°, днем +8°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +8°.

В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.

В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+3°.

В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.

В Днепре переменная облачность, температура ночью -1°, днем +5°.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, 0°...+7°.

В Краматорске завтра переменная облачность, температура ночью -2°, днем +6°.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.

Погода на 11 ноября в Украине / фото УНИАН

11 ноября — Анастасии и Аврамия-овчаров, Марии, Анны. Анастасия — заступница овец, а Аврамий — покровитель овчаров, которые отмечают в этот день свой праздник. В хозяйствах последний раз в году стригли овец. Пастухов потчевали пирогами из новой муки за то, что летом сберегли отары и стада, говорили: Руном с овцы одевались и отцы. Синичка пищит — зиму призывает.

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