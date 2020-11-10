Завтра украинцев порадует солнце, пасмурно будет только на Львовщине (карта)

16:30, 10 ноября 2020
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Осадков по-прежнему не ожидается.

Завтра украинцев ждет приятный осенний день / Фото REUTERS
Завтра украинцев ждет приятный осенний день / Фото REUTERS

В среду, 11 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Абсолютная облачность только во Львове. Столбики термометров поднимутся до +6° в центре, и до +9° - в южных областях. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Настоящая осень: синоптики порадовали украинцев прогнозом на ближайшие три дня

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +6°.
  • В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
  • Во Львове в среду облачно, ночью +2°, днем +7°.
  • В Луцке переменная облачность, ночью +2°, днем +8°.
  • В Ривне в среду облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью 0°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра ночью +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в среду переменная облачность, ночью -1°, днем +8°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+7°.
  • В Житомире в среду облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.
  • В Черкассах ночью +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью -1°, днем +7°.
  • В Полтаве завтра облачно, температура воздуха -2°...+5°, небольшая облачность.
  • В Одессе 11 ноября будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.
  • В Херсоне в среду ночью +2°, днем +8°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +8°.
  • В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.
  • В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+3°.
  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Днепре переменная облачность, температура ночью -1°, днем +5°.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, 0°...+7°.
  • В Краматорске завтра переменная облачность, температура ночью -2°, днем +6°. 
  • В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.
Погода на 11 ноября в Украине / фото УНИАН
Погода на 11 ноября в Украине / фото УНИАН

11 ноября — Анастасии и Аврамия-овчаров, Марии, Анны. Анастасия — заступница овец, а Аврамий — покровитель овчаров, которые отмечают в этот день свой праздник. В хозяйствах последний раз в году стригли овец. Пастухов потчевали пирогами из новой муки за то, что летом сберегли отары и стада, говорили: Руном с овцы одевались и отцы. Синичка пищит — зиму призывает.

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Автор: Елена Пилипчак

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