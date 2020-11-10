Завтра украинцев порадует солнце, пасмурно будет только на Львовщине (карта)
Осадков по-прежнему не ожидается.
В среду, 11 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Абсолютная облачность только во Львове. Столбики термометров поднимутся до +6° в центре, и до +9° - в южных областях.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Настоящая осень: синоптики порадовали украинцев прогнозом на ближайшие три дня
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +6°.
- В Чернигове будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
- Во Львове в среду облачно, ночью +2°, днем +7°.
- В Луцке переменная облачность, ночью +2°, днем +8°.
- В Ривне в среду облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
- В Тернополе температура воздуха ночью 0°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра ночью +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду переменная облачность, ночью -1°, днем +8°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+7°.
- В Житомире в среду облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.
- В Черкассах ночью +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью -1°, днем +7°.
- В Полтаве завтра облачно, температура воздуха -2°...+5°, небольшая облачность.
- В Одессе 11 ноября будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.
- В Херсоне в среду ночью +2°, днем +8°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +8°.
- В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.
- В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+3°.
- В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Днепре переменная облачность, температура ночью -1°, днем +5°.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, 0°...+7°.
- В Краматорске завтра переменная облачность, температура ночью -2°, днем +6°.
- В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +6°.
11 ноября — Анастасии и Аврамия-овчаров, Марии, Анны. Анастасия — заступница овец, а Аврамий — покровитель овчаров, которые отмечают в этот день свой праздник. В хозяйствах последний раз в году стригли овец. Пастухов потчевали пирогами из новой муки за то, что летом сберегли отары и стада, говорили: Руном с овцы одевались и отцы. Синичка пищит — зиму призывает.
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Погода в Украине
- Винница+7°... -2°
- Днепр+9°... +2°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+7°... +2°
- Кропивницкий+8°... +1°
- Луганск+7°... +2°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+10°... +1°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+6°... +1°
- Ровно+8°... 0°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы+5°... 0°
- Тернополь+7°... +1°
- Харьков+7°... 0°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницкий+7°... +2°
- Черкассы+9°... +3°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+7°... +2°
+12°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+12 °
Мин./макс. температура:+15° / +23°
Влажность:79 %
Давление:760 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:47
Закат16:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
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