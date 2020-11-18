Спасатели назвали области Украины, где ожидается гололедица
Украинцев предупредили о гололедице на дорогах.
Сегодня, 18 ноября, в Украине ожидается гололедица.
Об этом сообщила Госслужба по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Зима идет: синоптик рассказала, где в ближайшее время ждать снег
"Ночью и утром 18 ноября в Житомрской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Также в ГСЧС отметили, что гололедица на дорогах также ожидается по Киеву и в восточных областях.
Спасатели предупредили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Прогноз погоды в Украине 18 ноября: данные погоды УНИАН
В среду, 18 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Пасмурно будет только в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до +3° в центре до +6° - в южных областях, до -2° на востоке и поднимутся до +9° в западной части страны.
- Винница+2°... 0°
- Днепр+1°... -5°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+1°... 0°
- Кропивницкий+1°... -6°
- Луганск-4°... -13°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+10°... +2°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+4°... 0°
- Полтава-1°... -4°
- Ровно+8°... +3°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+7°... +2°
- Харьков-2°... -7°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницкий+5°... 0°
- Черкассы+2°... -2°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+8°... +3°