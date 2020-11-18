Спасатели назвали области Украины, где ожидается гололедица

09:07, 18 ноября 2020
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Украинцев предупредили о гололедице на дорогах.

На дорогах возможна гололедица / Фото УНИАН
На дорогах возможна гололедица / Фото УНИАН

Сегодня, 18 ноября, в Украине ожидается гололедица.

Об этом сообщила Госслужба по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"Ночью и утром 18 ноября в Житомрской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС отметили, что гололедица на дорогах также ожидается по Киеву и в восточных областях.

Спасатели предупредили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Прогноз погоды в Украине 18 ноября: данные погоды УНИАН

В среду, 18 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Пасмурно будет только в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до +3° в центре до +6° - в южных областях, до -2° на востоке и поднимутся до +9° в западной части страны.

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Автор: Елена Пилипчак

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