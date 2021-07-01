2 июля в Украине ожидаются местами грозы, значительные дожди, град и шквалы.

Завтра в Украине на большинстве территорий ожидаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщается, непогода не коснется юго-востока Украины.

"2 июля в Украине, кроме юга, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди", - говорится в сообщении.

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I уровень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

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Автор: Екатерина Лиманская