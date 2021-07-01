Завтра в Украине на большинстве территорий ожидаются неблагоприятные погодные условия. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Как сообщается, непогода не коснется юго-востока Украины.
"2 июля в Украине, кроме юга, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Украине уже несколько дней бушует стихия: обесточено более 300 населенных пунктов (видео)
I уровень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Синоптики рассказали, какой погоды ожидать в Украине в начале июля (карта, видео)
- Стало известно, когда в Украину вернется сухая и ясная погода (карта)
- "Июль дебютирует ливнями": синоптик предупредила об опасной погоде в Украине
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram