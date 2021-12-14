Сегодня в западных областях Украины ожидаются опасные метеорологические явления.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
"14 декабря в западных областях на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за этого в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен I уровень опасности.
Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Погода в Украине 14 декабря
В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -7°, днем -2°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем -1°.
В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -7°, днем -1°, снег.
В Тернополе 14 декабря ночью будет -7°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, ночью -5°, днем 0°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+4°, ясно и безоблачно.
В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью -3°, днем 0°.
В Виннице сегодня будет -2°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире во вторник будет ночью -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...+1°.
В Одессе 14 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°.
В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +1°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +4°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -2°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°.
В Днепре сегодня температура ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе во вторник будет пасмурно, +2°...+7°, небольшой дождь.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°.
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