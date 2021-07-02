Объявлен желтый уровень опасности.

В Украине из-за ливней и дождей есть угроза паводков в западных областях.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков (желтый уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2-3 июля на реках Закарпатья, реках бассейнов Прута, Сирета (Ивано-Франковская и Черновицкая области), Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,5 м над уровнями на 8 часов 1 июля, без негативных последствий.

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Автор: Екатерина Лиманская