Спасатели предупреждают: гололедица скует дороги Украины, Киевщину окутает сильный туман
Видимость во время тумана упадет до 200 метров.
Сегодня, 24 декабря в северо-восточных областях ожидается гололед. В северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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Спасатели также предупредили о тумане на Киевщине - видимость составит 200-500 метров.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на 24 декабря: данные погоды УНИАН
В четверг, 24 декабря, в Украине потеплеет. Температура в западных регионах повысится до +8°. Практически на всей территории страны ожидаются ливни, снег выпадет только в Полтаве и Харькове.
В Киеве сегодня ожидается ливень, температура воздуха ночью + 2°, днем +3°.
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