Сегодня во многих областях ожидаются сильные порывы ветра.

В большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, непогода продлится до конца суток 14 марта.

В частности, синоптики предупреждают о порывах сильного ветра, которые будут бушевать в западных, северных и центральных областях нашей страны.

"До конца суток 14 марта в западных, северных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды в указанных регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Ранее Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение по Киеву и Киевской области, где также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Укргидрометцентре отметили, что из-за непогоды возможны осложнения работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Вас также могут заинтересовать новости: