В большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, непогода продлится до конца суток 14 марта.
В частности, синоптики предупреждают о порывах сильного ветра, которые будут бушевать в западных, северных и центральных областях нашей страны.
"До конца суток 14 марта в западных, северных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Из-за непогоды в указанных регионах объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Киеве
Ранее Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение по Киеву и Киевской области, где также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
В Укргидрометцентре отметили, что из-за непогоды возможны осложнения работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.