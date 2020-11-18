Зима близко: в трех областях Украины выпал снег
В Днепропетровской области местами гололедица.
Сегодня, 18 ноября, в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях лежит до 3 см снега.
Об этом сообщает Укравтодор.
Спасатели назвали области Украины, где ожидается гололедица
В то же время в Винницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой областях - идет дождь, а в западной части Украины - туман. На остальной территории страны - сухо.
В Днепропетровской области местами гололедица.
Прогноз погоды в Украине 18 ноября: данные погоды УНИАН
В среду, 18 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Пасмурно будет только в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до +3° в центре до +6° - в южных областях, до -2° на востоке и поднимутся до +9° в западной части страны.
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Погода в Украине
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Вероятность осадков:2 %
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