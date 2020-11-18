Зима близко: в трех областях Украины выпал снег

В Днепропетровской области местами гололедица.

В Украине лежит снег / фото УНИАН

Сегодня, 18 ноября, в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях лежит до 3 см снега.

Об этом сообщает Укравтодор.

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В то же время в Винницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой областях - идет дождь, а в западной части Украины - туман. На остальной территории страны - сухо.

В Днепропетровской области местами гололедица.

Прогноз погоды в Украине 18 ноября: данные погоды УНИАН

В среду, 18 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями. Пасмурно будет только в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до +3° в центре до +6° - в южных областях, до -2° на востоке и поднимутся до +9° в западной части страны.