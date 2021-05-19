Землетрясение не представляет угрозы возникновения цунами.

Сегодня, 19 мая, в Тихом океане произошло сильное землетрясение, магнитудой 6,7.

Об этом сообщает The Watchers со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение произошло в южной части Восточно-Тихоокеанского поднятия на глубине 10 км.

Эпицентр находился в 660 км к югу от Ханга-Роа, остров Пасхи, Чили.

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Землетрясение не представляет угрозы возникновения цунами. Объявлен зеленый уровень опасности, что означает низкую вероятность повреждений и возможных жертв.

Землетрясение в Индонезии

20 апреля в районе Ниас на западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Землетрясение произошло на глубине 10 км и в 325 км к юго-западу от города Падангсидемпуан на Северной Суматре.

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Перевод: Елена Пилипчак