Сегодня в горах сохранится значительная снеголавинная опасность.

Сегодня в Карпатах возможен сход лавин.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 6 января на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен 3 уровень опасности.

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня, 6 января, в четырех областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, 6 января днем в Закарпатской области ожидаются значительные дожди с переходом в мокрый снег, а в Карпатах ожидается значительный мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Вас также могут заинтересовать новости: