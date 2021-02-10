В Карпатах объявлен третий уровень снеголавинной опасности

Из-за непогоды в горах могут сойти лавины.

Ученый определяет уровень снеголавинной опасности / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 10 февраля, в Карпатах сохраняется опасность схода лавин.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"На высокогорье Ивано - Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Непогода в Украине

Завтра, 11 февраля в Украине снова ожидается ухудшение погодных условий.

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед.

В западной части порывы ветра 15-20 м/с, метели (І уровень опасности - желтый), в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег (II уровень опасности - оранжевый).

В пятницу, 12 февраля, в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях значительный снег, метели, снежные заносы.

В Одесской, Николаевской областях образование снежного покрова. В центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед. В Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

На дорогах страны, кроме юга, гололедица (І уровень опасности - желтый).

Прирост снега в западных, северных областях 10-20 см, в южных, центральных областях 10-15 см, в восточных областях 5-7 см.

12 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, 13-14 февраля в Украине значительное снижение температуры: ночью до 9-16° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 20° мороза, днем до 7-13° мороза.