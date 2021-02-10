В Карпатах объявлен третий уровень снеголавинной опасности
Из-за непогоды в горах могут сойти лавины.
Сегодня, 10 февраля, в Карпатах сохраняется опасность схода лавин.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся снегопады
"На высокогорье Ивано - Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Непогода в Украине
Завтра, 11 февраля в Украине снова ожидается ухудшение погодных условий.
В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед.
В западной части порывы ветра 15-20 м/с, метели (І уровень опасности - желтый), в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег (II уровень опасности - оранжевый).
В пятницу, 12 февраля, в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях значительный снег, метели, снежные заносы.
В Одесской, Николаевской областях образование снежного покрова. В центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед. В Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).
На дорогах страны, кроме юга, гололедица (І уровень опасности - желтый).
Прирост снега в западных, северных областях 10-20 см, в южных, центральных областях 10-15 см, в восточных областях 5-7 см.
12 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, 13-14 февраля в Украине значительное снижение температуры: ночью до 9-16° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 20° мороза, днем до 7-13° мороза.
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