Оттепель в горах: в Карпатах потеплело до 0°, возможен сход лавин (фото)

В связи с оттепелью в высокогорье сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Сегодня в горах ясная погода / Фото facebook.com/chornogora.rescue112/

Сегодня, 24 февраля, температура в Карпатах упала до 0°. Сохраняется опасность схода лавин.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0°, ветер северо-западный 8-10 м/с. Ясно", - говорится в сообщении.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также сообщают, что в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля: данные погоды УНИАН

В среду, 24 февраля, во многих областях Украины ожидаются дожди. В центральных, северных и южных областях местами снег. Температура днем будет колебаться в пределах -5°...+13°.

В Киеве ожидается дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +3°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Одессе 24 февраля - снег, температура ночью 0°, днем + 1°.