Оттепель в горах: в Карпатах потеплело до 0°, возможен сход лавин (фото)
В связи с оттепелью в высокогорье сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Сегодня, 24 февраля, температура в Карпатах упала до 0°. Сохраняется опасность схода лавин.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
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"На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0°, ветер северо-западный 8-10 м/с. Ясно", - говорится в сообщении.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также сообщают, что в связи с оттепелью, в высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Прогноз погоды в Украине на 24 февраля: данные погоды УНИАН
В среду, 24 февраля, во многих областях Украины ожидаются дожди. В центральных, северных и южных областях местами снег. Температура днем будет колебаться в пределах -5°...+13°.
В Киеве ожидается дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +3°.
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
В Одессе 24 февраля - снег, температура ночью 0°, днем + 1°.
- Винница+5°... +2°
- Днепр-4°... -6°
- Донецк-7°... -11°
- Житомир+6°... +3°
- Запорожье-4°... -6°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+4°... +2°
- Кропивницкий-2°... -3°
- Луганск-10°... -13°
- Луцк+6°... +1°
- Львов+9°... -1°
- Николаев0°... -2°
- Одесса+1°... -1°
- Полтава-5°... -6°
- Ровно+5°... +1°
- Симферополь+1°... -4°
- Сумы-6°... -7°
- Тернополь+6°... 0°
- Харьков-6°... -7°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницкий+6°... +2°
- Черкассы0°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+7°... +1°