Из-за сильных снегопадов и метелей в Карпатах могут сойти лавины

09:23, 15 февраля 2021
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Спасатели призывают туристов отложить поход в горы.

Иллюстрация: ученые определяют опасность схода лавины в горах / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Иллюстрация: ученые определяют опасность схода лавины в горах / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 15 февраля, в Карпатах сохраняется опасность схода лавин.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В Украину идут сильные морозы - синоптик

"В связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен 3 уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 15 февраля: данные погоды УНИАН

В понедельник, 15 февраля, западные области Украины продолжит засыпать снегом, а восток и юг порадует солнце. Днем температура продержится на уровне -6°, а ночью ударят сильные морозы - до -25° на севере страны.

В Киеве будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -19°, днем -6°.

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Автор: Елена Пилипчак

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