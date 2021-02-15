Из-за сильных снегопадов и метелей в Карпатах могут сойти лавины
Спасатели призывают туристов отложить поход в горы.
Сегодня, 15 февраля, в Карпатах сохраняется опасность схода лавин.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
В Украину идут сильные морозы - синоптик
"В связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.
Таким погодным условиям предоставлен 3 уровень опасности.
Прогноз погоды в Украине на 15 февраля: данные погоды УНИАН
В понедельник, 15 февраля, западные области Украины продолжит засыпать снегом, а восток и юг порадует солнце. Днем температура продержится на уровне -6°, а ночью ударят сильные морозы - до -25° на севере страны.
В Киеве будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -19°, днем -6°.
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