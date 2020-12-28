Спасатели предупредили об ухудшении погоды: на Украину налетит штормовой ветер

В Карпатах ветер усилится до жесткого шторма.

В Украине ожидается сильный ветер / Фото REUTERS

Сегодня, 28 декабря, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - до 25-30 м/с.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также Ураган "Белла" обрушился на Великобританию и север Франции-СМИ

В южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица. Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности.

По Киевской области утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Прогноз погоды в Украине на 28 декабря: данные погоды УНИАН

В понедельник, 28 декабря, солнечная погода ожидается только на востоке Украины. Во всех остальных регионах - облачно, местами - снег и ливни. Дневной температурный максимум на сегодня составит +13° в Крыму и -2° в Сумах и Харькове.