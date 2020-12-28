Спасатели предупредили об ухудшении погоды: на Украину налетит штормовой ветер
В Карпатах ветер усилится до жесткого шторма.
Сегодня, 28 декабря, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - до 25-30 м/с.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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В южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица. Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности.
По Киевской области утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Прогноз погоды в Украине на 28 декабря: данные погоды УНИАН
В понедельник, 28 декабря, солнечная погода ожидается только на востоке Украины. Во всех остальных регионах - облачно, местами - снег и ливни. Дневной температурный максимум на сегодня составит +13° в Крыму и -2° в Сумах и Харькове.
- Винница+6°... +5°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк0°... -3°
- Житомир+5°... +4°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+2°... +1°
- Кропивницкий+4°... 0°
- Луганск-4°... -6°
- Луцк+7°... +6°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+6°... +2°
- Одесса+6°... +5°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+6°... +5°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы-2°... -5°
- Тернополь+7°... +4°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон+5°... +1°
- Хмельницкий+7°... +5°
- Черкассы+2°... -2°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+8°... +4°