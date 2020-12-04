Синоптики назвали области, в которых ожидается гололедица

10:05, 4 декабря 2020
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Сегодня и завтра в стране осадков не ожидается, но на дорогах - гололедица.

На дорогах в некоторых областях ожидается гололедица / Фото УНИАН
На дорогах в некоторых областях ожидается гололедица / Фото УНИАН

Сегодня и завтра, 4-5 декабря, в Украине без осадков. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Спасатели отметили, что на Киевщине облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах также местами гололедица.

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Сегодня, 4 декабря, в западных областях Украины порывы ветра 15-20 м/с.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия соответствуют и уровню опасности - желтому.

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Автор: Елена Пилипчак

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