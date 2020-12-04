Синоптики назвали области, в которых ожидается гололедица
Сегодня и завтра в стране осадков не ожидается, но на дорогах - гололедица.
Сегодня и завтра, 4-5 декабря, в Украине без осадков. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Спасатели отметили, что на Киевщине облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах также местами гололедица.
Предупреждение о сильных порывах ветра в Украине
Сегодня, 4 декабря, в западных областях Украины порывы ветра 15-20 м/с.
Спасатели отмечают, что такие погодные условия соответствуют и уровню опасности - желтому.
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Давление:756 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:40 %
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Закат16:47
Видимость:16 км
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