Синоптики назвали области, в которых ожидается гололедица

Сегодня и завтра в стране осадков не ожидается, но на дорогах - гололедица.

На дорогах в некоторых областях ожидается гололедица / Фото УНИАН

Сегодня и завтра, 4-5 декабря, в Украине без осадков. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Спасатели отметили, что на Киевщине облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах также местами гололедица.

Предупреждение о сильных порывах ветра в Украине

Сегодня, 4 декабря, в западных областях Украины порывы ветра 15-20 м/с.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия соответствуют и уровню опасности - желтому.