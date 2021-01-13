Метели, порывы ветра и гололедица: спасатели назвали области, которые накроет непогода (видео)
14 января прогнозируется прекращение осадков и явлений.
Сегодня, 13 января, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ожидается значительный снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Мощный снегопад накрыл Украину: этой ночью в страну пришла настоящая зима (фоторепортаж, видео)В Херсонской,Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидается налипание мокрого снега и гололед (I уровень опасности,желтый).
14 января прогнозируется прекращение осадков и явлений.
15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем 10-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.
По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, днем до 11-15° мороза.
По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, местами до 21° мороза, днем до 11-16° мороза.
Прогноз погоды в Украине на 13 января: данные Погоды УНИАН
В среду, 13 января, всю Украину засыплет снегом. Единственным городом без сильных осадков окажется Киев. В западных и южных областях покажется солнце. Температура днем упадет до -2°.
В Киеве сегодня облачно, температура воздуха ночью -5°, днем -2°.
Во Львове в среду - снег, ночью -4°, днем -1°.
В Одессе 13 января - переменная облачность, возможен снегопад, температура ночью -3°, днем +2°.
В Днепре - снег, температура ночью -5°, днем -1°.
В Харькове - снег, температура ночью -7°, днем -1°.
- Винница0°... -4°
- Днепр-2°... -6°
- Донецк+3°... -6°
- Житомир-1°... -3°
- Запорожье+1°... -7°
- Ивано-Франковск+2°... -4°
- Киев-2°... -5°
- Кропивницкий-2°... -10°
- Луганск+4°... -4°
- Луцк0°... -3°
- Львов0°... -4°
- Николаев0°... -4°
- Одесса+2°... -4°
- Полтава-3°... -6°
- Ровно-1°... -4°
- Симферополь+8°... -1°
- Сумы-3°... -8°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков-1°... -7°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы-2°... -4°
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