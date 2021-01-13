Метели, порывы ветра и гололедица: спасатели назвали области, которые накроет непогода (видео)

14 января прогнозируется прекращение осадков и явлений.

Высота сугробов может достичь 15 сантиметров / Фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 13 января, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ожидается значительный снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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14 января прогнозируется прекращение осадков и явлений.

15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем 10-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, днем до 11-15° мороза.

По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, местами до 21° мороза, днем до 11-16° мороза.

Прогноз погоды в Украине на 13 января: данные Погоды УНИАН

В среду, 13 января, всю Украину засыплет снегом. Единственным городом без сильных осадков окажется Киев. В западных и южных областях покажется солнце. Температура днем упадет до -2°.

В Киеве сегодня облачно, температура воздуха ночью -5°, днем -2°.

Во Львове в среду - снег, ночью -4°, днем -1°.

В Одессе 13 января - переменная облачность, возможен снегопад, температура ночью -3°, днем +2°.

В Днепре - снег, температура ночью -5°, днем -1°.

В Харькове - снег, температура ночью -7°, днем -1°.